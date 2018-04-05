В РТ «уволили» троих депутатов, скрывших недвижимость в справках о доходах

Троих депутатов сельских поселений лишили полномочий после прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Выяснилось, что депутаты Шалинского, Шигалеевского, Янцеварского сельских поселений Пестречинского района в нарушение закона не указали в сведениях о доходах за 2016 год имеющиеся объекты недвижимости. По результатам проверки «слуги народа» досрочно сложили с себя депутатские полномочия.

Напомним, ранее прокуратура Апастовского района прекратила полномочия депутата Шамбулыхчинского сельского поселения, который не указал сведения о доходах, имуществе супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2016 год.