Карантин по бешенству животных объявили в городском округе Озеры

Карантин по бешенству животных установили на ряде территорий городского округа Озеры, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Установить с даты подписания настоящего постановления (4 апреля — ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: городской округ Озеры», — говорится в документе.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от западной границы деревни Тарбушево до северной границы деревни Живлево и далее на юг вдоль границы городского округа Озеры и до западной границы деревни Тарбушево.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.