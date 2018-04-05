Ещё
Франция поддержит Марокко на выборах страны-хозяйки ЧМ-2026
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция поддержит Марокко на выборах страны-хозяйки ЧМ-2026 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт отметил, что поддержит кандидатуру Марокко в качестве страны проведения ЧМ-2026. Конкуренцию Марокко составит совместная заявка США, Канады и Мексики.
— Я не вижу причин не поддержат близкую нам страну, — цитирует Le Figaro Ле Грэта. — В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много. Марокко может провести турнир, пусть у этой страны и нет таких финансов, как у конкурентов. Франция проголосует за Марокко, возможно, это подтолкнет и другие европейские страны.
Спорт-Экспресс: последние новости
Заместитель председателя Совета Федерации: "Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира" "Спартак" поздравил Федуна с днем рождения Бывшего президента "Адмирала" задержали по делу о хищении 752 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова94
В Подмосковье обвалились цены на дачи36
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции224
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение