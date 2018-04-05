Франция поддержит Марокко на выборах страны-хозяйки ЧМ-2026 

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт отметил, что поддержит кандидатуру Марокко в качестве страны проведения ЧМ-2026. Конкуренцию Марокко составит совместная заявка США, Канады и Мексики.
— Я не вижу причин не поддержат близкую нам страну, — цитирует Le Figaro Ле Грэта. — В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много. Марокко может провести турнир, пусть у этой страны и нет таких финансов, как у конкурентов. Франция проголосует за Марокко, возможно, это подтолкнет и другие европейские страны.