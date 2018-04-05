Что делать, если глаза устают от работы за компьютером

Современные технологии постоянно совершенствуются, меняя образ жизни людей и их потребности. Сегодня мы всегда он-лайн: на работе, дома, с друзьями. Исследования показывают, что в России за последние годы количество владельцев смартфонов и пользователей Интернета выросло более чем на 20%, а миллионы россиян уже не представляют свою жизнь без социальных сетей.

Ирина Антоновна Лещенко, врач-офтальмолог, эксперт по контактным линзам Acuvue, рассказывает, как помочь глазам не чувствовать усталость после многочасовой работы за экранами мониторов:

— Негативное влияние на зрение оказывает в целом наше постоянное взаимодействие с устройствами, у которых есть экраны. Телевизоры, компьютеры, телефоны, планшеты — мы уже можем и вовсе этого не замечать, но глаза от них быстро устают. Люди, которые много времени проводят перед экранами мониторов, ощущают постоянную сухость в глазах. Это связано с уменьшением частоты морганий. Дело в том, что каждое моргание стимулирует слезную железу вырабатывать слезу, и соответственно — увлажнять поверхность глаза. Чем реже человек моргает, тем хуже увлажняются глаза. Также для четкого зрения важно, чтобы поверхность роговицы глаза была идеально гладкой, ведь это наша главная биологическая оптическая линза. Гладкость поверхности глаза обеспечивает опять-таки слезная пленка, которая образуется при моргании. Но если обычно человек моргает около 12 раз в минуту (а дети еще чаще: 15-18 раз), то при использовании видеомониторов количество морганий сокращается в 5 раз. Как следствие, не только плохая увлажненность глаз, но и затуманивание и/или неустойчивость зрения, повышенная чувствительность к свету, головная боль.

Главный совет, который поможет вовремя предотвратить заболевания глаз, — ежегодно проверяйте зрение у специалиста.

А избежать дискомфорта помогут несколько простых правил:

Размещайте ноутбук/планшет выше уровня колен. Регулярно делайте перерывы и больше двигайтесь. Чаще моргайте. Если вы корректируете зрение, попросите специалистов в оптике подобрать вам однодневные увлажняющие линзы, которые помогут наслаждаться четким зрением с комфортом даже при многочасовом использовании электронных устройств. Например, Acuvue Oasys 1-Day с технологией HydraLuxe, благодаря инновационным материалам, которые придают линзам свойства слезы, способствуют стабилизации слезной пленки и предотвращению ощущения сухости и усталости глаз даже при повышенной зрительной нагрузке. Следуйте правилу «20-20-20»: фокусируйте взгляд на дальних объектах (20 метров) в течение 20 секунд каждые 20 минут. Настройте освещение. Используйте жалюзи или располагайтесь под правильным углом относительно окон, чтобы не было бликов и отражений на экране. Контролируйте влажность в помещении. Слезная пленка и кожа вокруг глаза может реагировать на сухость окружающей среды. Избегайте сквозняков и перегретых помещений. Настройте экран. Убедитесь, что он чистый, оптимально настроен (яркость, контрастность), а текст достаточно крупный, чтобы его было легче читать.