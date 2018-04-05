Во сколько начнутся пасхальные службы в Оренбурге и Орске?

8 апреля православные отмечают Воскресение Христово. Пасхальные богослужения в храмах пройдут в ночь с 7-8 апреля. Они начнутся с крестных ходов вокруг храмов в полночь. В Орской епархии в кафедральном Свято-Георгиевском соборе (ул. Ленинского Комсомола, 2) Орска возглавит ночную литургию архиерей Орской епархии Ириней. Митрополит Вениамин возглавит богослужение в Кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца (Чкалова, 8) Оренбурга . Также литургии будут совершаться утром 8 апреля (время уточняйте в храмах).