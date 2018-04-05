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Во сколько начнутся пасхальные службы в Оренбурге и Орске?
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Во сколько начнутся пасхальные службы в Оренбурге и Орске? 

АиФ-Оренбург 39 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 апреля православные отмечают Воскресение Христово. Пасхальные богослужения в храмах пройдут в ночь с 7-8 апреля. Они начнутся с крестных ходов вокруг храмов в полночь.
В Орской епархии в кафедральном Свято-Георгиевском соборе (ул. Ленинского Комсомола, 2) Орска возглавит ночную литургию архиерей Орской епархии Ириней. Митрополит Вениамин возглавит богослужение в Кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца (Чкалова, 8) Оренбурга. Также литургии будут совершаться утром 8 апреля (время уточняйте в храмах).
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