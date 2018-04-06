В Оренбурге открылась выставка пасхальных яиц

Оренбурге в Дворце юных техников «Прогресс» открылась пасхальная выставка искусствоведа Геннадия Найданова и Ольги Халиуллиной.

Как признается искусствовед, его коллекция началась с натурального яйца 1914 года, которое хранилось в его семье. Оренбуржцы могут увидеть пасхальные символы, выполненные мастерами народного промысла прошлых веков и современными студентами.

Также на экспозиции представлены подставки для яиц, открытки к православному празднику и миниатюрные фигурки зайчиков и мышек из почек вербы, сообщает пресс-служба ОГУ.

Финляндии, Швеции, Оренбургская коллекция с 1991 года демонстрировалась в России Нидерландах , Франции.

Выставка будет открыта до 27 мая.