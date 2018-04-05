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Каждый шестой бюджетный рубль российские власти Севастополя тратят на себя
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Каждый шестой бюджетный рубль российские власти Севастополя тратят на себя 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Правительство утвердило нормы расходов на содержание российских властей в регионах. Sobesednik.ru ознакомился с цифрами.
Самый высокий в стране норматив установлен для Севастополя — 16,5% от всех доходов субъекта. Поступления в бюджет города в 2018 г. составят почти 40 млрд руб. А это значит, что на власть из них будет выделено 6 миллиардов. Не дороговато ли жителям обходится содержание губернатора Дмитрия Овсянникова вместе со всем его правительством и депутатами?
Наименьшей любовью федерального правительства пользуется Красноярский край под руководством Александра Усса. Чиновникам этого региона разрешено потратить на себя не более 1,6%. Правда, из-за крупного бюджета края в рублях эта сумма все-таки значительная: 4 млрд Но все равно меньше, чем у Севастополя.
Из-за чего такая несправедливость? По всем параметрам должно быть наоборот. Красноярский край — регион в экономическом отношении более успешный. Крупнее по территории, численность населения в 6 раз выше, чем в Севастополе. Но, видимо, верх одерживают политические соображения.
В число любимчиков Медведева также попали Чечня (норматив — 7,1%) и Еврейская АО (6,7%). Видимо, лоббистские возможности Рамзана Кадырова и Александра Левинталя в кабмине посильнее, чем у многих других будут.
На голодный же паек, кроме Красноярска, посажены власти Белгородской области (1,7%). Зато лично глава региона Евгений Савченко сидит в своем кресле уже четверть века: дали должность — а дальше вертись как можешь.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Губернаторам подали на небедность».
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