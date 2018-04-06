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СМИ рассказали о судьбе принадлежавших Скрипалю животных
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СМИ рассказали о судьбе принадлежавших Скрипалю животных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, были найдены мертвыми при обследовании его дома в Солсбери. Об отравлении речь не идет. Грызуны погибли от обезвоживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.
Еще один домашний питомец — черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк — был найден в состоянии стресса. Его пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля сообщила, что у дяди еще была кошка по кличке Масяня. Узнать о состоянии животных попросило российское посольство в Лондоне. Соответствующее обращение было направлено в МИД Великобритании. В дипмиссии отметили, что важно знать, пострадали ли животные от химического отравления или нет.
Напомним, 4 марта в Солсбери 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
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