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Додон призвал граждан Молдавии широко отметить День Победы
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Додон призвал граждан Молдавии широко отметить День Победы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент Молдавии Игорь Додон призвал всех граждан страны к активному участию в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом он заявил по молдавскому телевидению, сообщают местные СМИ.
«Очень важно, чтобы мы провели 9 Мая на высоком уровне. Я хочу призвать всех граждан очень серьёзно подготовиться к этому. Без партийной символики, без того, чтобы тянуть на себя одеяло. Мы должны массово выйти, особенно на традиционный марш в Кишинёве. Знаете, земля должна дрожать. Это марш победителей, марш Победы», — сказал Додон, добавив, что будет в колонне со всеми участниками от начала и до конца праздничного шествия.
«Надо поднять голову, показать, что мы сила и мы решаем, что происходит в нашей стране, а не какие-то там временщики, которые приезжают на автобусах из Румынии или других стран», — подчеркнул президент.
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