Дворкович: в работе XV Красноярского экономического форума примут участие более 5000 человек

Аркадий Дворкович. Главной темой всего XV-го Красноярского экономического форума станет « Россия 2018–2024: реализуя потенциал». Об этом на московской пресс-конференции, посвященной проведению форума, заявил заместитель председателя правительства РФ

«Первый день форума будет традиционно молодежным днем. Молодые профессионалы, молодые участники общественной жизни будут обсуждать актуальные вопросы будущего. Они будут формировать свое видение», — отметил он.

«Выбранная тема для всех очевидна, — пояснил Дворкович, — президент России в Послании Федеральному Собранию обозначил цели развития России на ближайшие годы, на ближайший президентский срок. И дал по сути указание всем ветвям власти, правительству, региональным органам власти разработать механизмы и пути достижения этих целей».

По словам зампреда правительства, на форуме ожидается свыше пяти тысяч человек. «Ожидаем зарубежных гостей. Будут участвовать и руководители федеральных министерств и ведомств. На уровне министров, на уровне заместителей министров. Других вице-премьеров. Будет участвовать и наш белорусский коллега, премьер Семашко», — сообщил Аркадий Дворкович. Также, по его словам, запланирована повестка, связанная с «енисейской» Сибирью. Она будет посвящена работе крупных инвестиционных компаний, которые ведут проекты в сибирском регионе.

Кроме мозговых штурмов и кроме дискуссий, также планируется проведение ряда формальных совещаний комиссии по транспорту, где будут рассмотрены инфраструктурные проекты. «Также планируем и ряд совещаний, связанных напрямую с тематикой форума», — добавил Дворкович.

Он пояснил, что сегодня «отдельные механизмы реализации задач Послания уже существуют, уже реализуются». «Но не все. Их недостаточно, чтобы в полной мере достичь поставленных целей. И именно этот вопрос и станет центральным в обсуждении на форуме, на первой его пленарке», — подчеркнул заместитель главы российского правительства.

«Нужно пройтись по всем основным направлениям. Это и развитие человеческого потенциала через улучшение доступности современного образования, здравоохранения. Это и формирование инфраструктуры по всей стране, — сказал Дворкович. — Сибирь — крупнейший регион России, и инфраструктурные ограничения являются принципиальными для этого региона. Это и поддержка экспорта и международной кооперации, повышение производительности труда, внедрение элементов цифровой экономики».

По его мнению, «сам по себе технологический прорыв является необходимым и важнейшим условием для повышения конкурентоспособности нашей страны, а значит нужно говорить и о повышении качества жизни». «И, конечно, мы будем смотреть на экологические вопросы и на пути решения этой задачи», — сказал Аркадий Дворкович.

«Особенность форума в том, что он изначально был прежде всего инвестиционным, и в то же время, в нем явно был выражен экспертно— аналитический акцент, — отметил врио главы Красноярского края Александр Усс . — И с этих позиций мы и строили нынешний форум для того, чтобы лучшее, что накоплено за 15 лет, с организационной точки зрения, продолжить и не растерять».

Он сообщил, что на форуме введено особое пленарное заседание под названием «Енисейская Сибирь». «Дело в том, что три региона — Красноярский край, Хакасия Тува вышли к Президенту с инициативой региональной программы под названием „Енисейская Сибирь“. С тем, чтобы она вошла в план пространственного развития России со всеми вытекающими отсюда возможностями для ускоренного проведения проектов, которые уже имеются».

Это необходимо для того, чтобы «именно на нашей территории реализовать ряд очень крупных инвестиционных проектов», — пояснил глава Красноярского края.

«Они отличаются высокой степенью готовности к запуску, высокой проработанностью, — сказал он. — Затем они характеризуются сильной взаимоувязкой, что бывает не так уж часто при реализации инвест-проектов крупными финансово-промышленными группами. Причем многие из них являются надтерриториальными».

Напомним, что XV-й Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля.