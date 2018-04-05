В Тольятти выступит актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый

В программе «Кинопоэзия» прозвучат стихи Мандельштама, Пастернака, Бродского и Маяковского.

Программа «Кинопоэзия» — это разговор актера со зрителем с помощью строчек великих русских поэтов о нас с вами, о наших чувствах, мыслях. Стихи, звучащие на сцене в сочетании с музыкой и видеорядом, отражают основные темы поэтов: любовь, страсть, пространство и время. Они будут или продолжать эмоции и мысли экранных произведений или спорить с ними, сливаясь в одну стихию — великой русской поэзии.

Программа будет дополнена мини-фильмами поэтического проекта Анатолия Белого , который носит такое же название — «Кинопоэзия».