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В Березниках школьник провалился в канализационный колодец
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В Березниках школьник провалился в канализационный колодец 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает телеканал «ТНТ-Березники», инцидент произошёл утром 5 апреля.
Школьник направлялся в секцию и не заметил открытый колодец.
«На тропинке были следы от проехавшего трактора, и люк был припорошен снегом. Поэтому я его не заметил и провалился», — рассказал мальчик журналистам местного телеканала.
К счастью, школьник не пострадал. Он позвонил маме, которая в этот момент находилась на работе. Приехавшая мама вместе с бабушкой достали мальчика. В колодце он просидел около часа. Съёмочная группа насчитала на той же тропинке в микрорайоне «Усольском» ещё два открытых колодца, занесённых снегом.
«В ловушку чудом не угодил наш оператор. Это не первый случай. Накануне в Березниках 11-летняя девочка провалилась в колодец во дворе дома по улице Пятилетки», — сообщает телеканал.
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