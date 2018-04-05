В Березниках школьник провалился в канализационный колодец

Как сообщает телеканал «ТНТ-Березники», инцидент произошёл утром 5 апреля.

Школьник направлялся в секцию и не заметил открытый колодец.

«На тропинке были следы от проехавшего трактора, и люк был припорошен снегом. Поэтому я его не заметил и провалился», — рассказал мальчик журналистам местного телеканала.

К счастью, школьник не пострадал. Он позвонил маме, которая в этот момент находилась на работе. Приехавшая мама вместе с бабушкой достали мальчика. В колодце он просидел около часа. Съёмочная группа насчитала на той же тропинке в микрорайоне «Усольском» ещё два открытых колодца, занесённых снегом.