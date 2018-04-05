Как найти искомое в Word

Иногда многостраничный текстовый документ становится тайной за семью печатями, метафорой Бермудского треугольника — найти в нем хоть что-то не представляется возможным. Однако для этого существуют специальные методы, которые значительно облегчат данную задачу.

Поиск в Word 2013 и 2016 В версиях Word 2013 и 2016 панель навигации выбирается одинаково. Если вам надо активировать эту функцию в Word 2013 и 2016, сначала нажмите на вкладку «Вид». Активируйте в разделе «Показать» флажок «Область навигации». Кроме того, вы можете использовать волшебное сочетание клавиш +, открывающее поисковую строку где угодно, включая браузеры.

Область навигации разделена на три категории: «Заголовки», «Страницы» и «Результаты». В категории заголовков вы найдете все, что определено как заголовок ( MS Office определяет это, ориентируясь на таблицу стилей). Если вы нашли то, что хотели, и теперь вам надо перейти на определенную позицию в документе, кликните на соответствующую запись.

В разделе «Страницы» вы найдете эскизы всех страниц вашего документа Word с соответствующей нумерацией. Здесь также можно выделить нужное место в документе одним щелчком мыши.

Категория «Результаты» предоставляет множество полезных возможностей поиска. Пользуясь ею, можно искать слово и текст, графики, таблицы, формулы, сноски и комментарии. Если вы введете словосочетание или слово в поисковую строку, а затем перейдете на вкладку «Заголовки», то увидите цветное выделение, под которым будут отображаться результаты поиска.

Поиск в Word 2010 Чтобы перейти в «Область навигации» в Word 2010, необходимо включить вкладку «Вид», затем — перейти к области «Показать» и далее — собственно в навигацию. Слева появляется область «Навигация», в которой так же, как в более поздних версиях, есть три вкладки.

Первая вкладка — «Просмотр заголовков в документе» — показывает схему документа. Одним кликом по заголовку поместите курсор в нужное положение. Кроме того, вы можете, удерживая левую кнопку мыши, перемещать часть текста в другое место в документе. Если поисковый запрос введен в поле ввода «Поиск в документе» в верхней части области, Word будет отмечать заголовки разделов, содержащих искомое слово.

Вторая вкладка — «Просмотр страниц документа» — представляет все страницы в виде миниатюр. При вводе поискового запроса Word уменьшает количество страниц, оставляя только те, которые содержат этот запрос.

Последняя вкладка — «Просмотр результатов поиска»— ограничена текущим заданным термином поиска и количеством результатов в документе.

Примечание: вы можете не только искать простые текстовые части. Нажмите стрелку вниз рядом с «Поиском в документе». В открывшемся меню можно искать графики, таблицы и формулы. Используйте «Параметры», чтобы определить способ поиска. Здесь можно задать Word’у тип поиска: искать заглавные или строчные буквы, или же рассматривать только целые слова.

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