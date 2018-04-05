Когда причащаться?

В какой день лучше причаститься Святых Христовых Таин? На Страстной седмице многих верующих волнует этот отнюдь не праздный вопрос.

Действительно, Страстная седмица — неделя уникальная, насыщенная исключительными событиями, которые присутствуют в богослужебном круге всего один раз в году.

Церковный человек рассуждает: «Как не причаститься в Великий Четверг, когда на Тайной Вечере было установлено таинство Причастия? Хорошо бы приобщиться и в Великую Субботу — единственную благословенную субботу в году, с ее особенным богослужением. Как остаться непричастным Христу в этот день тишины и покоя, когда Он телом заключен во гробе, а душой сходит во ад? Наконец, как можно не приобщиться на Пасху, когда вся земля ликует, когда ангелы веселятся и прославляют Господа? Из алтаря вынесут Чашу Жизни — высший дар Божий человеку, и многие причастники подойдут к ней. Что же я? Так и останусь стоять в стороне от Трапезы Господней?»

Как ни странно, еще можно встретить священников, которые не благословляют причащаться на Пасху. Иные уклоняются от ответа и говорят: «Ну, если ты считаешь себя достойным, то причащайся». Это обыкновение не причащать верующих на Пасху сложилось в советское время. Оно было продиктовано благочестивыми соображениями и учитывало реальное положение людей того времени. Понимая, что человеку придется провести последнюю субботу перед Пасхой на работе (в советское время почти всегда суббота перед Пасхой была рабочей или в этот день объявлялся всесоюзный коммунистический субботник) или в домашней суете, священники благословляли верующих причащаться заранее — в Вербное воскресенье, или в Великий Четверг, или в Великую Субботу, а на пасхальной службе уже только молиться. В те времена в некоторых храмах за ночной Литургией даже Евхаристическую Чашу не выносили из алтаря. Но теперь другое время, и верующий человек может свободно в любое время причащаться Тела и Крови Христовых.

В Пасхальную ночь празднуется исключительное событие — Христово Воскресение. Это праздник праздников и торжество торжеств. Но таинство Причастия в эту ночь не меняется так, что приобщаться Господней Трапезе могут только «достойные». Таинство Евхаристии абсолютно одинаково, где бы и когда бы оно ни совершалось. В будний день в отдаленном сельском приходе или в великий праздник в многолюдном кафедральном соборе причастники причащаются истинного Тела и Крови Христовых и соединяются с Ним.

С другой стороны, само причащение не должно быть для нас самоцелью. Мы причащаемся, чтобы пребывать в единстве с Господом, чтобы Он мог войти в нас и попалить тернии всех наших прегрешений, чтобы мы могли наследовать вечную жизнь в Его Царстве. Поэтому мы готовим себя к этому таинству, а не просто, проходя мимо, заходим в храм, причащаемся и спешим дальше по своим делам. Для христианина Причастие — это значимое событие, мы за него благодарим Бога и стараемся этот день провести достойно.

Желая причаститься на Пасху, надо учесть, будет ли у нас возможность соответствующим образом подготовиться. Если мы Великую Субботу проведем в покое, в молитве, в размышлении об Искупительной Жертве, думаю, ничто не воспрепятствует исполнению нашего благочестивого желания. Однако многие в Великую Субботу полностью погружены в предпраздничные хлопоты: наводят дома чистоту, запасаются провизией на много дней вперед, готовят пасхальный стол. Им некогда вспомнить, что в это самое время «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

Церковь напоминает: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет». Если же «плоть человеча» весь день снует по магазинам, перебирая в уме, что еще надо докупить для праздничного стола, если человек только тем и занят, что жарит, парит и печет, разжигая свой аппетит, пробует, какой получилась пасха (творожное блюдо), то вполне может прийти в такое состояние, когда приобщение Таин Христовых не принесет ему пользы.

Но есть ситуации, когда человек погружен в хлопоты постоянно. Например, многодетная мать не может позволить себе даже в Великую Субботу побыть в тишине и молитвенном созерцании. Малые дети у нее на руках не только в преддверии Пасхи, но и каждый день. Это обстоятельство не должно служить препятствием к причащению Святых Таин, если она имеет желание причаститься на Пасху.

Наши постоянные обязанности (по работе, уходу за детьми, за больными и т. п.) у нас есть всегда. В Великую Субботу мы ограничиваем себя в такой деятельности, которой вполне можно избежать в этот день, или перенести на другое время, или сократить до минимума, или вообще от нее отказаться. Если, например, мы духовное празднование Пасхи ставим на первое место, то приготовление разнообразных блюд лучше отложить на последующие дни. Это поможет нам сохранить не только правильный внутренний настрой, но и физические силы.

Насыщаться после длительного поста вредно для здоровья. Тем более это не пойдет на пользу душе. В магазин можно сходить и раньше, не обязательно в субботу. Да и после ночной пасхальной службы устраивать пышное разговение неверно, так как можно утратить радость духовную, да и все домочадцы смысл Пасхи сведут к вкусным блюдам.

Когда говорят о достойном причащении на Пасху, речь идет не о том, что по праздникам причащаются более достойные, а в будние дни — менее достойные. Никогда и никого из людей, даже святых, нельзя назвать достойными соединиться с Богом, Который «есть огнь поядающий» (Евр. 12, 29). Все мы причащаемся по милости Божией и по заповеди Христовой (см. Лк. 22, 19). Многое зависит от обстоятельств жизни человека, но важнее всего его стремление принять Христа в свое сердце, соединиться с Ним в таинстве. При этом все должно быть по совести, а не в осуждение.

Таким образом, если человек может себе позволить всю Страстную седмицу прожить сосредоточенно, в молитве, в благоговении, стараясь быть на всех службах, то почему же ему нельзя приобщаться за каждой Божественной литургией? Если человек испытывает сильную жажду быть со Христом в эти особые святые дни и имеет для этого время и силы, ему надо готовиться и со страхом Божиим, благоговением и радостью приобщаться Распявшемуся ради нас и Воскресшему Спасителю.