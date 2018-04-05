Проверка терминала Астафьева не подтвердила слух о пылении угля

С 4 апреля государсвенные инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора будут ежедневно делать замеры на соответствие экологическим нормам и природоохранному законодательству РФ в портах Приморья, где ведуется работы по перегрузке угля. В первую очередь проверки будут акцентированы на водоохранных зонах и внутренных морских водах находскинского порта и порта Восточный.

По словам сотрудников Росприроднадзора, первый день рейда был посвящён проверкам в приблежных местах перевалки угля на территории Находскинского городского округа. В райцентре — городе Находка — случаи загрязнения угольной пылью не были обнаружены.

— На время проведения осмотра, такие местные стивидорные компании, как ООО «Порт Ливадия», ООО «Терминал Астафьева», ООО Компания «Аттис Энтерпайз», АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», АО «Находкинский МТП», АО «Дальмормонтаж», ООО «Геомар», временно прекратили работы по перевалке угля. На территории компаний «Порт Ливадия », «Терминал Астафьева», «Аттис Энтерпрайз», «Геомар», «Порт Восточные ворота — Приморский завод» были продемонстрированы рабочие системы орошения штабелей угля, а выше указанные Порт Ливадия" и «Аттис Энтерпайз» на момент осмотра ещё и занимались складированием угля, — отмечено в отчете госинспекторов Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

Для того, чтобы успокоить бдительных граждан края следует отметить, что стивидорая компания «Терминал Астафьева» была подвергнута особо тщательной инспекции со стороны ведомства. Инспекторами не были обнаружены нарушения природоохранного законодательства на терртории предприятия.

— Прилегающая к пляжу Прикумский, и береговая полоса чистые, без признаков загрязнения, — отметили в инспекции.

Рейдовые осмотры угольных портов Находки будут проводиться каждый день до выявления нарушений или же окончательного признания того, что работы стивидорных компаний не приносят вреда для окружающей среды и, в частности, прилегающей акватории.