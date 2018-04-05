Американец похитил 17‐летнюю девушку и на неделю превратил ее в секс-рабыню

37‐летний житель Аризоны Реймонд Берк силой удерживал 17‐летнюю девушку у себя дома, где насиловал и избивал ее. Извращенец собирался оставить девушку у себя навсегда в качестве своего «маленького животного». На данный момент он находится под стражей и может выйти под залог в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщил журнал People.

История началась с того, что несовершеннолетняя жительница Юты написала в своей социальной сети о том, что она пребывает в депрессии и хочет, чтобы кто-то забрал ее из дома. После этого с ней связался Реймонд Берк и предложил встретиться. Мужчина наврал школьнице, что ему 20 лет и он живет неподалеку.

Несколько раз пара виделась, после чего Берк предложил девушке погостить у него несколько дней, с условием, что потом отвезет ее обратно домой. В течение следующей недели негодяй насиловал девушку и удерживал в своей квартире, привязав к кровати. К счастью, в один из дней пленница смогла сбежать от него.

Ранее Берк уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, а также за нападение на людей с огнестрельным оружием и похищение детей.