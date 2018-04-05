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Американец похитил 17‐летнюю девушку и на неделю превратил ее в секс-рабыню
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Американец похитил 17‐летнюю девушку и на неделю превратил ее в секс-рабыню 

360tv.ru 1 час назад
37‐летний житель Аризоны Реймонд Берк силой удерживал 17‐летнюю девушку у себя дома, где насиловал и избивал ее. Извращенец собирался оставить девушку у себя навсегда в качестве своего «маленького животного». На данный момент он находится под стражей и может выйти под залог в размере 150 тысяч долларов. Об этом сообщил журнал People.
История началась с того, что несовершеннолетняя жительница Юты написала в своей социальной сети о том, что она пребывает в депрессии и хочет, чтобы кто-то забрал ее из дома. После этого с ней связался Реймонд Берк и предложил встретиться. Мужчина наврал школьнице, что ему 20 лет и он живет неподалеку.
Несколько раз пара виделась, после чего Берк предложил девушке погостить у него несколько дней, с условием, что потом отвезет ее обратно домой. В течение следующей недели негодяй насиловал девушку и удерживал в своей квартире, привязав к кровати. К счастью, в один из дней пленница смогла сбежать от него.
Ранее Берк уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, а также за нападение на людей с огнестрельным оружием и похищение детей.
Власти Челябинской области на время отстранили от работы педагогов интерната, которые допустили, чтобы их воспитанников насиловал неизвестный. Педагоги отправлены в отпуск. Известно, что мужчина, совершавший преступные действия, беспрепятственно проник в здание интерната и имел возможность общаться с воспитанниками без предварительного разрешения.
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