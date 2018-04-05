Эксперт прокомментировал сообщения о возможном введении новых санкций против российских бизнесменов 

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США планируют ввести ограничительные меры в отношении нескольких российских олигархов.
Предполагается, что санкции будут введены в отношении персон из «кремлевского списка», составленного американскими властями в январе 2018 года. Этот перечень включил весь состав российского правительства и часть парламентариев, а также представителей бизнеса.
Проректор Российской академии народного хозяйства, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин прокомментировал подобные сообщения о введении новых антироссийских санкций.
— Цель Штатов остается прежней: санкции — это форма конкурентной борьбы. Запад использует любые методы, которые могут дискредитировать Россию, препятствовать ее экономическим проектам. Включен принцип: мы применим санкции против олигархов, а они надавят на российское руководство и политика Москвы изменится. Результатов он не даст, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
ПО ТЕМЕ
Американские СМИ сообщили о возможном введении санкций против нескольких российских бизнесменов