Владельцы дипломатических и служебных паспортов Монголии и Швейцарии освобождаются от визовых требований

Улан-Батор , 5 апреля / Синьхуа /— Монголия Швейцария заключили Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных /официальных/ паспортов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Монголии. С монгольской стороны документ подписал глава МИД данной страны Дамдины Цогтбаатар, а со швейцарской стороны — министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Согласно подписанному документу, владельцы дипломатических и служебных /официальных/ паспортов могут находиться на территории государств друг друга в течение 30 дней. Данное соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран. —0—