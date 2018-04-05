Владельцы дипломатических и служебных паспортов Монголии и Швейцарии освобождаются от визовых требований 

Улан-Батор, 5 апреля /Синьхуа/— Монголия и Швейцария заключили Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных /официальных/ паспортов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Монголии.
С монгольской стороны документ подписал глава МИД данной страны Дамдины Цогтбаатар, а со швейцарской стороны — министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
Согласно подписанному документу, владельцы дипломатических и служебных /официальных/ паспортов могут находиться на территории государств друг друга в течение 30 дней.
Данное соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран. —0—