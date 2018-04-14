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«Волонтеры Победы» подготовят 2500 активистов для сопровождения «Бессмертного полка» 9 мая
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«Волонтеры Победы» подготовят 2500 активистов для сопровождения «Бессмертного полка» 9 мая 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Медиа-центр
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Движение «Волонтеры Победы» подготовит 2500 активистов для сопровождения всероссийской акции «Бессмертный полк» в Москве в День Победы. Об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель движения Ольга Амельченкова.
"Нам предстоит подготовить и обучить 2500 волонтеров. Я уверена, что у нас все получится", — сказала Амельченкова.
По ее словам, программа обучения волонтеров будет включать в себя несколько направлений. Во время шествия волонтеры разделятся на функциональные группы по основным направлениям работы: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, фотоволонтеры.
"Волонтеры Победы" уже в четвертый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы. Впервые добровольцы приняли участие в организации праздника в 2015 году. В прошлом году волонтерами Победы по всей стране стали уже более 160 тысяч человек.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей».
Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.
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