«Волонтеры Победы» подготовят 2500 активистов для сопровождения «Бессмертного полка» 9 мая

МОСКВА , 14 апреля. / ТАСС /. Движение «Волонтеры Победы» подготовит 2500 активистов для сопровождения всероссийской акции «Бессмертный полк» в Москве в День Победы. Об этом сообщила в субботу ТАСС руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Нам предстоит подготовить и обучить 2500 волонтеров. Я уверена, что у нас все получится", — сказала Амельченкова.

По ее словам, программа обучения волонтеров будет включать в себя несколько направлений. Во время шествия волонтеры разделятся на функциональные группы по основным направлениям работы: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, фотоволонтеры.

"Волонтеры Победы" уже в четвертый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы. Впервые добровольцы приняли участие в организации праздника в 2015 году. В прошлом году волонтерами Победы по всей стране стали уже более 160 тысяч человек.

"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени . Тогда шествие проходило под названием «Парад победителей».