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Волонтеры «Бессмертного полка» прошли обучение в ОП РФ в преддверии 9 Мая
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Волонтеры «Бессмертного полка» прошли обучение в ОП РФ в преддверии 9 Мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. 14 апреля в Общественной палате РФ 250 тимлидеров прошли обучение в рамках подготовки к сопровождению шествия «Бессмертного полка» в Москве, сообщается на сайте ОП РФ.
Программа обучения включала в себя знакомство тимлидеров с кураторами и разделение на функциональные группы по основным направлениям работы на шествии: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь, фотоволонтеры. Также добровольцы узнали о правилах поведения на массовых уличных мероприятиях, взаимодействии со службами безопасности и работе в команде.
Почетным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, которая в 17 лет ушла добровольцем на фронт, Анна Зонова.
"Вы растете достойными жителями нашей великой Родины. Вы не забываете тех, кто погиб во время войны, и помогаете тем, кто еще жив. Мы очень ценим вашу заботу", — подчеркнула ветеран.
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