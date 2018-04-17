В Екатеринбурге в День Победы впервые пройдет концерт для участников «Бессмертного полка»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 апреля. /ТАСС/. Концерт для участников акции «Бессмертный полк» впервые пройдет в Екатеринбурге 9 мая. Об этом во вторник сообщил журналистам координатор акции в регионе Валерий Басай на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"После завершения шествия около Дворца молодежи мы планируем поставить сцену, организовать горячее питание, солдатскую кашу, чай. По нашим подсчетам, там должны собраться порядка 15-20 тыс. человек, мы будем организовывать это впервые. Мы хотим пригласить на эту площадку всех, кто закончит шествие, поставить финальную точку в акции, вместе попеть песни военных лет", — сказал Басай.

По его словам, многие жители небольших уральских городов, поселков и деревень планируют организовать шествие «Бессмертного полка» впервые. «Хочу отметить новую тенденцию для Свердловской области , и, наверное, для страны: к нам начинают поступать заявки (на проведение шествия — прим. ТАСС) в небольших городах и населенных пунктах.

Число таких звонков по сравнению с прошлым годом возросло примерно вдвое, движение начинает расширяться», — сказал координатор акции в регионе.

Так, в Первоуральске на первое шествие пять лет назад пришло около 150 человек, а в 2017 году — уже более 6 тыс. горожан. «Среди нововведений этого года — в завершении шествия мы планируем прочитать имена своих родных, погибших в годы войны», — отметила координатор проекта в Первоуральске Олеся Глушкова.

Ишим, Новые территории подключатся к проведению акции и в Тюменской области , сообщил на пресс-конференции член тюменского регионального штаба «Бессмертного полка» Роман Чуйко. «Традиционно участвуют Тобольск Ялуторовск , мы сейчас также делаем упор на то, чтобы у нас в малых городах, деревнях были свои небольшие шествия. Новый проект, который мы планируем реализовать в этом году, называется „Братские могилы“. Мы предложим образовательным учреждениям, школьникам, гражданам взять фамилии с братских могил и пойти с плакатами этих людей», — добавил он.