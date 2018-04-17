В Екатеринбурге в День Победы впервые пройдет концерт для участников «Бессмертного полка» 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Концерт для участников акции «Бессмертный полк» впервые пройдет в Екатеринбурге 9 мая. Об этом во вторник сообщил журналистам координатор акции в регионе Валерий Басай на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
"После завершения шествия около Дворца молодежи мы планируем поставить сцену, организовать горячее питание, солдатскую кашу, чай. По нашим подсчетам, там должны собраться порядка 15-20 тыс. человек, мы будем организовывать это впервые. Мы хотим пригласить на эту площадку всех, кто закончит шествие, поставить финальную точку в акции, вместе попеть песни военных лет", — сказал Басай.
По его словам, многие жители небольших уральских городов, поселков и деревень планируют организовать шествие «Бессмертного полка» впервые. «Хочу отметить новую тенденцию для Свердловской области, и, наверное, для страны: к нам начинают поступать заявки (на проведение шествия — прим. ТАСС) в небольших городах и населенных пунктах.
Число таких звонков по сравнению с прошлым годом возросло примерно вдвое, движение начинает расширяться», — сказал координатор акции в регионе.
Так, в Первоуральске на первое шествие пять лет назад пришло около 150 человек, а в 2017 году — уже более 6 тыс. горожан. «Среди нововведений этого года — в завершении шествия мы планируем прочитать имена своих родных, погибших в годы войны», — отметила координатор проекта в Первоуральске Олеся Глушкова.
Новые территории подключатся к проведению акции и в Тюменской области, сообщил на пресс-конференции член тюменского регионального штаба «Бессмертного полка» Роман Чуйко. «Традиционно участвуют Тобольск, Ишим, Ялуторовск, мы сейчас также делаем упор на то, чтобы у нас в малых городах, деревнях были свои небольшие шествия. Новый проект, который мы планируем реализовать в этом году, называется „Братские могилы“. Мы предложим образовательным учреждениям, школьникам, гражданам взять фамилии с братских могил и пойти с плакатами этих людей», — добавил он.
"Бессмертный полк" — общественная акция-марш, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проходит в День Победы в России и других странах. В Свердловской области шествие состоится в шестой раз. В прошлом году его участниками стали 100 тыс. жителей Екатеринбурга и еще около 120 тыс. человек по всему региону.