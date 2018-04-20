Песков допустил участие Путина в акции «Бессмертный полк»

"Этого нельзя исключать", — сказал Песков.

Отмечается, что Путин уже трижды участвовал в шествии «Бессмертного полка». В 2015 году организаторы акции в Москве отправили запрос на имя президента с просьбой разрешить шествие по Красной площади. В результате Владимир Путин лично возглавил шествие, в котором приняли участие более 500 тыс. человек. Президент нес в руках портрет своего отца, который участвовал в боях и получил тяжелое ранение на Невском пятачке.