Ещё
Песков допустил участие Путина в акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков допустил участие Путина в акции «Бессмертный полк» 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
Президент России Владимир Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы, сообщают "Известия".
Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Этого нельзя исключать", — сказал Песков.
Отмечается, что Путин уже трижды участвовал в шествии «Бессмертного полка». В 2015 году организаторы акции в Москве отправили запрос на имя президента с просьбой разрешить шествие по Красной площади. В результате Владимир Путин лично возглавил шествие, в котором приняли участие более 500 тыс. человек. Президент нес в руках портрет своего отца, который участвовал в боях и получил тяжелое ранение на Невском пятачке.
Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая по всей России. Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru: последние новости
Источник раскрыл суть проекта заключения глав МИД ЕС по Сирии Во Франции прошла акция протеста против политики президента Макрона Госдеп рассказал о поездке Помпео в КНДР
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники274
Первый легальный бордель открывается в России294
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение595
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии433
На карте мира появилось новое государство10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение