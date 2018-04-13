Ещё
ОП обучит 250 волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОП обучит 250 волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка» в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Общественная палата РФ и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организуют обучение 250 волонтеров для сопровождения народного шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве, сообщает пресс-служба ОП РФ.
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
"Четырнадцатого апреля… в Общественной палате РФ пройдет обучение 250 волонтеров для сопровождения народного шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве", — говорится в сообщении.
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский корпус. Преемником корпуса стало ВОД «Волонтеры Победы», которое сегодня является одной из самых крупных добровольческих организаций России.
Основными направлениями работы движения являются помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение парадов Победы, всероссийские исторические квесты и акции.
Боевые машины в небе и на земле\: как репетируют парад Победы
РИА Новости: последние новости
Бондарев: приостановка сотрудничества с США в космосе не повредит России Потанин рассказал о борьбе с "Русалом" за акции "Норникеля" В Уфе пять сотрудников ресторана погибли, упав в колодец канализации
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»122
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны132
Украина пригрозила России по газу249
Умер юморист Андрей Жмакин52
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение