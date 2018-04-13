ОП обучит 250 волонтеров для сопровождения «Бессмертного полка» в Москве

Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Четырнадцатого апреля… в Общественной палате РФ пройдет обучение 250 волонтеров для сопровождения народного шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве", — говорится в сообщении.

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский корпус. Преемником корпуса стало ВОД «Волонтеры Победы», которое сегодня является одной из самых крупных добровольческих организаций России.

Основными направлениями работы движения являются помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение парадов Победы, всероссийские исторические квесты и акции.

Боевые машины в небе и на земле\: как репетируют парад Победы