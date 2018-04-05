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«Мои документы» распечатают фотографии для участников акции «Бессмертный полк»
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«Мои документы» распечатают фотографии для участников акции «Бессмертный полк» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Центры «Мои документы» помогут участникам акции бессмертный полк с оформлением материалов. В любом офисе можно будет бесплатно распечатать фотографии ветеранов в формате А4, там же можно внести в электронную книгу памяти сведения об участниках Великой Отечественной войны.
Как рассказали в пресс-службе, после сканирования все материалы вернут владельцам. Заказывать печать фотографий следует заранее, когда они будут готовы, специалисты центра пригласят заявителей для получения снимка.
Центры госуслуг открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманский офис принимает посетителей с 10:00 до 22:00.
Кроме того, внести информацию о участниках Великой Отечественной войны можно не выходя из дома на сайте проекта «Бессмертный полк — Москва». Потребуется регистрация, затем можно будет создать и редактировать страницу о герое своей семьи.
В электронную книгу памяти уже внесено более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. В 2017 году шествие на 9 мая собрало более 850 тысяч участников.
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