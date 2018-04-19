Акция «Бессмертный полк» пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая

9 мая колонна «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по площади Минина и Пожарского, сообщает региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения.

Желающих принять участие в шествии будут ждать в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на набережную будет открыт с ул. Нестерова и ул. Провиантская.

«Для участия в шествии «Бессмертный полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и просто прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную», — отмечают в штабе.

Колонна пройдет по такому маршруту: ул. Верхневолжская набережная — пл. Минина и Пожарского — Зеленский съезд — пл. Народного единства — ул. Нижневолжская набережная — Парк Победы.

Завершится шествие в Парке Победы, где горожан ждет праздничная программа.

Напомним, что в прошлом году в 1,5-километровой колонне прошли более 20 тысяч жителей региона.