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Акция «Бессмертный полк» пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая
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Акция «Бессмертный полк» пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая 

АиФ Нижний Новгород 34 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
9 мая колонна «Бессмертного полка» пройдет в Нижнем Новгороде по площади Минина и Пожарского, сообщает региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения.
Желающих принять участие в шествии будут ждать в 09:00 на Верхневолжской набережной. Проход на набережную будет открыт с ул. Нестерова и ул. Провиантская.
«Для участия в шествии «Бессмертный полк» нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и просто прийти 9 мая на Верхневолжскую набережную», — отмечают в штабе.
Колонна пройдет по такому маршруту: ул. Верхневолжская набережная — пл. Минина и Пожарского — Зеленский съезд — пл. Народного единства — ул. Нижневолжская набережная — Парк Победы.
Завершится шествие в Парке Победы, где горожан ждет праздничная программа.
Напомним, что в прошлом году в 1,5-километровой колонне прошли более 20 тысяч жителей региона.
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