Проект «Московское долголетие» реализуется на Преображенке

Проект «РОДNIK—энергия жизни» объединил возможности досуговых центров нашего района. Социальные службы собирают информацию, какие досуговые и спортивные занятия наиболее интересны для пожилых людей.

Социальная программа «РОДNIK — энергия жизни» стала частью городской программы для пенсионеров «Московское долголетие». Она поможет разнообразить жизнь пенсионеров, вовлечь их в занятия спортом, творчеством и другими активностями. В нашем районе программа проходит на площадках досуговых учреждений, колледжей и школ. Например, в досуговом центре «Преображенец» для пенсионеров работают секции оздоровительной гимнастики, йоги, общей физической подготовки, оздоровительной гимнастики, студия «Ретро-вальс».

Но на этом программа «РОДNIK — энергия жизни» не останавливается. Появляются новые площадки, так что число секций и их разнообразие возрастает. В программу вошли новые подразделения Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 на ул. Малой Семеновской и Технологического колледжа №21 на 1-м Зборовском переулке. Творческие студии появились в отделении дневного пребывания филиала «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» (адрес: ул. Халтуринская, д. 18).