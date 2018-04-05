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Проект «Московское долголетие» реализуется на Преображенке
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Проект «Московское долголетие» реализуется на Преображенке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Проект «РОДNIK—энергия жизни» объединил возможности досуговых центров нашего района. Социальные службы собирают информацию, какие досуговые и спортивные занятия наиболее интересны для пожилых людей.
Социальная программа «РОДNIK — энергия жизни» стала частью городской программы для пенсионеров «Московское долголетие». Она поможет разнообразить жизнь пенсионеров, вовлечь их в занятия спортом, творчеством и другими активностями. В нашем районе программа проходит на площадках досуговых учреждений, колледжей и школ. Например, в досуговом центре «Преображенец» для пенсионеров работают секции оздоровительной гимнастики, йоги, общей физической подготовки, оздоровительной гимнастики, студия «Ретро-вальс».
Но на этом программа «РОДNIK — энергия жизни» не останавливается. Появляются новые площадки, так что число секций и их разнообразие возрастает. В программу вошли новые подразделения Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 на ул. Малой Семеновской и Технологического колледжа №21 на 1-м Зборовском переулке. Творческие студии появились в отделении дневного пребывания филиала «Преображенское» ТЦСО «Сокольники» (адрес: ул. Халтуринская, д. 18).
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