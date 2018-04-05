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Общегородской субботник пройдет в Балашихе
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Общегородской субботник пройдет в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
14 апреля в Балашихе состоится общегородской субботник. Об этом сообщил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Чабан.
Ежегодно в апреле мы практически каждую неделю проводим субботники. Первый в этом году общегородской субботник запланирован на 14 апреля. В нем примут участие все балашихинские организации, промышленные предприятия, предприятия торговли. Все желающие также могут присоединиться и помочь навести порядок на своей территории — это может быть придомовая территория, это может быть опушка леса
Сергей Чабан.
Он добавил, что всем желающим поучаствовать в субботнике управляющие компании предоставят мешки для сбора мусора, перчатки, грабли и лопаты. Для этого надо обратиться в офис своей обслуживающей организации.
На 21 апреля запланирован общеобластной субботник, в котором мы ежегодно принимаем участие. За всеми подразделениями администрации Балашихи, за всеми учреждениями городского округа закреплены территории, на которых будут убирать мусор. Еще один субботник мы планируем провести в Балашихе 28 апреля, чтобы успеть привести город в порядок и вывезти весь мусор перед майскими праздниками
— Сергей Чабан.
Он добавил, что в рамках субботников по мере необходимости благоустроят и покрасят детские и спортивные площадки, цокольные этажи зданий.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров на оперативном совещании поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города, таких как Новое Измайлово, Алексеевская роща, Авиаторов, Гагарина.
Месячник по благоустройству и санитарной уборке на территории Московской области проводится ежегодно. Он включает в себя уборку снега из дворов, очистку газонов от листвы и мусора, приведение в порядок внешнего вида фасадов домов, подъездов и детских площадок.
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