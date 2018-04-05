Около миллиона рублей направят в Реутове на помощь нуждающимся

Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.

Глава Реутова сообщил, что во всех подмосковных городах уже более 15 лет в середине весны проходит Праздник труда. В Реутове он состоится 20 апреля.

К этой дате приурочена региональная акция «День благотворительного труда», в рамках которой сотрудники любой организации могут на добровольной основе направить половину своего дневного заработка на поддержку социально незащищенных категорий граждан. В Реутове к акции уже присоединились более

50-ти учреждений образования, культуры, администрация и коммерческие организации

По предварительным подсчетам, собранная сумма составит порядка одного миллиона рублей, отметил глава города. Станислав Каторов уточнил, что сбор денежных средств продлится до 9 мая. Все деньги будут перечислены на счет Фонда социальной поддержки населения города Реутов.

Праздник труда будет отмечен торжественным мероприятием в МКДЦ. 20 апреля в 12:00 все жители и гости Реутова могут посетить концертную программу, в рамках которой состоится награждение трудовых коллективов, добившихся максимальных успехов в рабочей деятельности.

Ранее сообщалось, что в Одинцове в рамках пасхальной ярмарки на территории привокзальной площади впервые пройдет благотворительный книжный базар. Любой желающий сможет принести свои книги и обменять их на понравившиеся, подарить или даже продать за символическую плату.