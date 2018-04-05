Сотрудники МВД получат преимущественное право на социальную выплату

Уволенные со службы сотрудники органов внутренних дел , которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, получат преимущественное право на единовременную социальную выплату. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия»

По словам члена Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака, законопроект был разработан с учётом числа обращений россиян, указывающих на необходимость устранить правовой пробел в законодательстве.

Как отметил парламентарий, сегодня права сотрудников МВД, имеющих детей с инвалидностью в семье, недостаточно обеспечены. «Эти люди состоят на учёте качестве имеющих право на единовременную социальную выплату, но у них возникают определённые проблемы с получением этой выплаты», — сказал он.