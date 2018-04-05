Ещё
Сотрудники МВД получат преимущественное право на социальную выплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МВД получат преимущественное право на социальную выплату 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Уволенные со службы сотрудники органов внутренних дел, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, получат преимущественное право на единовременную социальную выплату. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия».
По словам члена Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака, законопроект был разработан с учётом числа обращений россиян, указывающих на необходимость устранить правовой пробел в законодательстве.
Как отметил парламентарий, сегодня права сотрудников МВД, имеющих детей с инвалидностью в семье, недостаточно обеспечены. «Эти люди состоят на учёте качестве имеющих право на единовременную социальную выплату, но у них возникают определённые проблемы с получением этой выплаты», — сказал он.
Депутат отметил, что в настоящее время преимущественное право выплаты могут получить лишь имеющие трёх или более детей, удостоенные звания Героя России, а также ветераны боевых действий на территории Афганистана.
Парламентская газета: последние новости
Племянница Скрипаля сообщила, что хочет забрать его дочь из Великобритании Штраф в 500 тысяч рублей придётся заплатить за приглашённого иностранца, который вовремя не выехал за пределы России Верховная рада запугивает европейцев газопроводом «Северный поток — 2»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
В Подмосковье обвалились цены на дачи36
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством40
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение