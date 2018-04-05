Два административно-офисных здания в составе ТПУ «Ходынское поле» построят в едином стиле

Два административно-офисных здания появятся на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле», их построят в едином стиле. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин , большая часть проектов ТПУ будет востребована инвесторами для реализации. Два административных здания составят единый комплекс с наземным павильоном станции метро «ЦСКА» и успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка. Они будут располагаться рядом с выходом из метро «ЦСКА». Сейчас оба объекта находятся в стадии строительства», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Уточняется, что фасады зданий решены в едином стиле и представляют собой витражную стоечно-ригельную конструкцию с повторяющимся шагом и декоративными ламелями. На кровлях последних этажей расположены пространственные конструкции, поддерживающие геометрию парковых ландшафтных элементов. Торцевые части зданий, обращенные к парку, продолжены озелененными насыпями. Корпуса имеют ступенчатую структуру и развиваются от одного до трех этажей (корпус №1) и от одного до четырех этажей (корпус №2). В подземной части первого корпуса запроектирована подземная парковка на 56 машиномест, а во втором корпусе подземные помещения отданы для подсобных и хозяйственных нужд. Внутренняя планировка обоих зданий похожа и строится вокруг «ядра», в котором сконцентрированы помещения общего пользования. Основная часть этажей занята офисами и кабинетами руководства.

Общая площадь первого корпуса составит более 8,5 тыс. кв. м, а второго — более 9,5 тыс. кв. м. Проектировщиком выступает ООО ТПО «Резерв», заказчик — АО «Мосинжпроект».