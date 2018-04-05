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МФТИ запустил онлайн-программу по управлению проектами
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МФТИ запустил онлайн-программу по управлению проектами 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Базовые знания по управлению проектами — это основа, которая позволяет менеджерам и руководителям проектов формировать правильное понимание процесса создания продукта, эффективно выстраивать последовательность работ, задавать нужный вектор развития. Профессиональные инструменты проектного управления дают возможность не просто быстро реагировать на внешние и внутренние проблемы, но и предотвращать рисковые ситуации до их наступления.
С 14 мая начнется обучение по совместной онлайн-программе МФТИ и еНано (Группа РОСНАНО) «Управление проектами», где вы сможете изучить методологию профессионального управления проектами, основы сетевого планирования, а также получить практические инструменты для управления содержанием, стоимостью, рисками и заинтересованными сторонами проекта.
Автор и преподаватель программы — Григорий Львович Ципес, главный консультант IBS, сертифицированный консультант по управлению программами и портфелями проектов PPMC IPMA, сертифицированный управляющий проектами IPMA, вице-президент Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ.
В основе программы — практическая работа с собственным или учебным проектом под руководством Григория Львовича, в рамках которой вы:
пошагово разработаете план управления проектом;
определите функциональные и временные рамки проекта и разработаете структурную декомпозицию работ и план по вехам;
выявите и проанализируете рисковые события, а также разработаете план по снижению или предотвращению их наступления;
разработаете смету и сформируете общий бюджет проекта;
определите организационные рамки проекта и распределите необходимые ресурсы в соответствии с этапами работ над проектом.
Подробное описание и регистрация на программу доступны здесь.
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