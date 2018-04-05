Зарубежные арбитражные учреждения смогут постоянно работать в России

Минюст сможет разрешать иностранным арбитражным учреждениям исполнять функции постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ) на территории РФ . Соответствующий законопроект 5 апреля приняла в первом чтении Госдума

Как напомнил присутствующий на заседании замминистра юстиции РФ Денис Новак , сейчас закон требует, чтобы решение об отказе или разрешении иностранным арбитражам исполнять функции ПДАУ оформлялось в виде Акта Правительства. Если же законопроект примут, то разрешение или отказ будет выдавать Минюст.

Также у Минюста появится право выдавать отказ в предоставлении права осуществления деятельности ПДАУ арбитражным учреждениям, созданным при российских НКО. Сейчас от учреждения требуется только наличие широко признанной международной репутации. Предполагается, что критерии репутации также установит Минюст России при помощи рекомендаций Совета по совершенствованию третейского разбирательства.