«Алроса» минимизирует участие человека в буровых работах на рудниках

Алмазодобывающий компания «Алроса» опробует на подземных рудниках «Удачный» и «Айхал» технологию, позволяющую повысить точность буровых работ и минимизировать участие в них человека, сообщили в компании.

«Для того, чтобы свести к минимуму риски, связанные с нахождением людей в забое, выполнить бурение с высокой точностью по заранее запланированной сетке компания планирует применять так называемый «электронный паспорт бурения», который содержит все необходимые параметры буровых работ. Планируется, что такие паспорта будут заранее формироваться с помощью специальной программы на основе данных, заранее собранных инженерами, геологами и маркшейдерами компании. После этого электронный паспорт будет переноситься на буровую установку с помощью обычного USB флэш-накопителя», — отметили в компании.

В настоящее время на подземных рудниках начали работу новые модели буровых установок − Sandvik DL421, предназначенные для бурения вертикальных, наклонных веерных, параллельных и одиночных скважин диаметром от 64 до 115 мм и глубиной до 54 метров. Эти скважины используются для закладки взрывчатых веществ с целью извлечения кимберлитовой породы, которая затем вывозится на погрузочно-доставочных машинах.

«Само по себе бурение скважин − один из наиболее технологически сложных процессов в подземной горной добыче. После формирования электронных паспортов, в которых будут описаны задания по бурению, работа оператора буровой установки будет минимизирована. Фактически система будет помогать оператору полностью сосредоточится на управлении и обслуживании машины в забое. Все команды на бурение скважин будут подаваться автоматически», — отметил заместитель главного инженера по подземным горным работам — начальник отдела подземных горных работ УГОК Александр Ковалёв

При положительных результатах эксперимента «Алроса» планирует начать более широкое применение новой технологии бурения.