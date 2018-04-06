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Бастующим работникам «Улан-Удэстальмоста» частично выплатили аванс
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Бастующим работникам «Улан-Удэстальмоста» частично выплатили аванс 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более половины работников «Улан-Удэстальмоста» написали заявление о приостановлении трудовой деятельности на время, пока им не будет выплачена заработная плата. Между тем, как сообщили в пресс-службе служба уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия, на предприятии продолжают работать отдельных цеха и продукция готовится к отгрузке, уведомления о проведении забастовки от работников в адрес руководства завода не поступало. Котельная, которая также отапливает посёлок Зелёный, работает в штатном режиме.
По словам работников предприятия, заработную плату им не выплачивают с января нынешнего года. Ранее предприятие посетила омбудсмен Юлия Жамбалова. По итогам ее визита будут направлены обращения в прокуратуру и государственную инспекцию по труду для проведения проверки и принятия мер реагирования. Несколько дней назад сотрудники СК РФ по Республике Бурятия уже начали доследственную проверку, в ходе которой будут проверены сведения о нарушении трудовых прав работников. По результатам проверки будет принято соответствующее правовое решение.
Фото: economy.gov35.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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