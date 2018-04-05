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Партпроект «ЕР» предложил ввести парковочные места для спецтранспорта и видеофиксацию в «скорой помощи»
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Партпроект «ЕР» предложил ввести парковочные места для спецтранспорта и видеофиксацию в «скорой помощи» 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» подготовил предложения о создании парковочных мест для спецтранспорта и внедрении в практику работы «скорой помощи» (СМП) видеофиксацию процесса оказания помощи. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Нами разработаны предложения о создании парковочных мест для специальных транспортных средств спецслужб и внедрении в практику работы СМП видеофиксации процесса оказания помощи. Наши предложения призваны облегчить и без того непростой труд фельдшеров и медицинских работников», — заявила координатор партпроекта Анна Кувычко на заседании социальной платформы «Единой России». Ее слова приводятся в сообщении.
Также в рамках данного направления партпроект предлагает законодательно закрепить понятие «необоснованный вызов» скорой медицинской помощи. «Это позволит избежать ситуации, при которой вызов экстренной службы зачастую производится без веских на то причин. Для реализации данной законодательной нормы требуется обязательное проведение просветительской работы с населением по поводу разъяснения существующих правил вызова скорой медицинской помощи», — пояснила она.
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