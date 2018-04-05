СЖД предложила Группе «Илим» сервис по отправлению поездов по расписанию и подготовке перевозочных документов

Северная железная дорога предлагает одному из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Архангельской области — компании «Филиал АО „Группа „Илим“ в г. Коряжме“ сервис нового уровня. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Решение о взаимодействии по новой технологии было принято на совещании, в котором приняли участие заместитель начальника Северной железной дороги по Сольвычегодскому территориальному управлению Геннадий Полянин и генеральный директор Филиала АО „Группа „Илим“ в г. Коряжме Сергей Кривошапкин. До конца марта текущего года должен быть совместно разработан регламент взаимодействия по формированию и своевременному отправлению поездов по расписанию и подготовки перевозочных документов.

На долю филиала приходится около 14% всей отечественной товарной целлюлозы, 6% бумаги и 10% картона, производимого в России . Около 65% продукции комбината экспортируется в Европу, на Ближний Восток и Северную Америку. Поэтому важность такого партнёрства трудно переоценить.

Необходимость совершенствования технологии взаимодействия возникла в связи с развитием производства предприятия: в 2018 году Филиал АО „Группа „Илим“ в г. Коряжме планирует отправить по железной дороге свыше 1,2 млн т готовой бумажной продукции, что на 2% больше, чем в 2017 году. Соответственно, будут увеличены и поставки лесного сырья железнодорожным транспортом: так, например, в марте этого года ожидается 15-процентный рост погрузки леса в адрес предприятия.

Для реализации потенциала грузоотправителей, готовых наращивать объемы перевозок, Северная железная дорога стремится предусмотреть весь спектр необходимых дополнительных услуг и оказывать их с высоким качеством. Новые сервисы СЖД позволяют грузоотправителям повысить конкурентоспособность на рынке.