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Лариса Вербицкая жестоко наказывала дочь из-за непослушания
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Лариса Вербицкая жестоко наказывала дочь из-за непослушания 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
У Ларисы Вербицкой есть двое взрослых детей — сын Максим и дочь Инна. Младшая наследница артистки приняла участие в программе вместе с мамой и рассказала, что родительница всегда была довольно строгой и наказывала своих детей за непослушание.
По словам Инны, Лариса пару раз жестко наказывала дочь за провинности. «Мама строгая. Но с ней можно договориться. Маме нужно рассказать все детально и после этого получить ее одобрение. Я помню один момент, когда родители меня наказали. Мы на даче катались на мопедах, что нам было делать запрещено, и поэтому я неделю сидела под домашним арестом. Мама может начать кричать, когда злится. Но недолго, она очень быстро отходит, извиняется, мы после этого миримся. Хотя мы знаем, что когда мама кричит, злится, лучше тут не вставлять свое слово, лучше выслушать и согласиться на тот момент», — рассказала Инна о своей знаменитой матери.
Отметим, что не только Вербицкая придерживалась таких порой жестких методов воспитания. Так, продюсер Яна Рудковская в недавнем интервью рассказала. что пару раз они с супругом Евгением Плющенко сурово наказывали своего сына Сашу и даже били ремнем. Сама Яна считает, что иногда суровые наказания идут только на пользу детям. Впрочем, после таких откровений продюсер столкнулась с серьезной критикой в социальных сетях.
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