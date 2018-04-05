Дочь Ларисы Вербицкой рассказала о строгих наказаниях мамы

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая вместе с дочерью Инной стали гостями программы Татьяны Устиновой «Мой герой». Оказалось, что знаменитая мама довольно строго воспитывала дочь и сына. Инна откровенно рассказала, как Лариса Вербицкая наказывала их с братом за непослушание.

Мама строгая. Но с ней можно договориться. Маме нужно рассказать все детально и после этого получить ее одобрение,

поделилась дочь телеведущей в эфире передачи.

День начинается с улыбки. #моясемья #люблю @inna_kalina Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya) 29 Июн 2016 в 12:09 PDT Она рассказала, что помнит, как однажды ее наказала мама.

Мы на даче катались на мопедах, что нам было делать запрещено, и поэтому я неделю сидела под домашним арестом. Мама может начать кричать, когда злится. Но недолго, она очень быстро отходит, извиняется, мы после этого миримся. Хотя мы знаем, что когда мама кричит, злится, лучше тут не вставлять свое слово, лучше выслушать и согласиться на тот момент,

добавила Инна.