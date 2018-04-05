Дочь Ларисы Вербицкой рассказала о строгих наказаниях мамы 

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая вместе с дочерью Инной стали гостями программы Татьяны Устиновой «Мой герой». Оказалось, что знаменитая мама довольно строго воспитывала дочь и сына. Инна откровенно рассказала, как Лариса Вербицкая наказывала их с братом за непослушание.
Мама строгая. Но с ней можно договориться. Маме нужно рассказать все детально и после этого получить ее одобрение,
поделилась дочь телеведущей в эфире передачи.
День начинается с улыбки. #моясемья #люблю @inna_kalina Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya) 29 Июн 2016 в 12:09 PDT Она рассказала, что помнит, как однажды ее наказала мама.
Мы на даче катались на мопедах, что нам было делать запрещено, и поэтому я неделю сидела под домашним арестом. Мама может начать кричать, когда злится. Но недолго, она очень быстро отходит, извиняется, мы после этого миримся. Хотя мы знаем, что когда мама кричит, злится, лучше тут не вставлять свое слово, лучше выслушать и согласиться на тот момент,
добавила Инна.
Сама Лариса Вербицкая отметила на передаче, что у нее, на самом деле, росли послушные дети. По ее словам, они часто помогали родителям по дому, видя, как устают на работе родители. Старший Максим даже с удовольствием гулял с младшей сестрой, когда это было необходимо. Напомним, что у Ларисы Вербицкой есть сын Максим от первого брака, который родился в 1979 году. В отношениях со вторым мужем у нее в 1990 году появилась дочь Инна. Оба ребенка уже выросли и ведут довольно самостоятельную жизнь. Так, Максим стал успешным юристом и даже открыл собственную фирму. Мои самые близкие❤️❤️❤️ Публикация от inna_kalina (@inna_kalina) 9 Дек 2014 в 12:27 PST Кстати, в последнее время тема наказаний стала довольно актуальной. Дело в том, что на днях продюсер Яна Рудковская призналась, что не видит ничего плохого в наказании сына ремнем. Теперь продюсеру приходится оправдываться перед общественностью. Фото: Instagram @larisa_verbitskaya