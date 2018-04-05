Юристконсульта «Моглино» рекомендовали на должность федерального судьи Невельского райсуда 

30 марта состоялось заседание квалификационной коллегии судей Псковской области. На должность федерального судьи Невельского районного суда Псковской области коллегия рекомендовала Елену Гутовскую, которая сейчас работает юрисконсультом службы по имущественно-правовым вопросам ОЭЗ «Моглино». Отметим, мировым судьёй в Великих Луках по итогам заседания коллегии может стать заместитель прокурора Великих Лук Анна Тенюга. Также квалификационная коллегия удовлетворила заявления о прекращении полномочий федерального судьи Псковского городского суда Елены Иойлевой и федерального судьи Великолукского городского суда Людмилы Мамаевой.