Юристконсульта «Моглино» рекомендовали на должность федерального судьи Невельского райсуда 

Псковская губерния: последние новости

Археологический семинар имени академика В.В. Седова пройдёт в Пскове 10-12 апреля

Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Администрация Псковской области заключила договор с АО «СЗППК» на пригородные пассажирские перевозки на 2018-2020 годы