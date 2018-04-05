Бытовая техника. Как вернуться из магазина с покупкой, а не с головной боль

«Любителям кофе в нашем городе не разгуляться, вот и решила купить собственную кофемашину. А вот какую выбрать? И что делать, если она вдруг сломается?» — позвонила в редакцию Альфия Туманова.

В поисках ответа на вопрос нашей читательницы корреспондент не только изучил правила покупки технически сложных товаров, но и в качестве эксперимента решил по-настоящему купить себе кофемашину.

От холодильников до яхт Как сейчас говорят, «не знаешь чего-то, поможет гугл ». Конечно, интернет — хорош в таких вопросах, главное — проверять источники и не доверять подозрительным сайтам.

Конечно, все знают, что после покупки холодильника или телевизора стоит сохранить документы, гарантийный талон и чек. Но, если по какой-то причине чек был утерян или испорчен, то не стоит расстраиваться. Оказывается, продавец все равно должен выполнить наши требования. И после поломки товара у покупателя есть два выхода из ситуации: во-первых, можно отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата денег, во-вторых, можно попросить заменить товар на такой же, либо выбрать другую марку. Но в этом случае придется провести перерасчёт покупной цены. Главное условие — успеть обратиться в магазин, где вы приобретали товар, в течение 15 дней.

Заменить товар вам должны в течение семи дней с того дня, как вы потребовали это сделать, а при необходимости дополнительной проверки качества — в течение двадцати дней. А вот вернуть деньги должны не позже, чем за десять дней.

Если все-таки техника подвела, но сломалась, как назло, после истечения двух недель, то можно рассчитывать на гарантийный ремонт товара или уменьшение его цены.

Главное в кофемашине не арабика

Пора отправляться за кофемашиной. В магазине, куда я пришла, был совсем небольшой выбор, но найти нужную модель все-таки удалось, конечно, не без помощи консультанта. Первое правило: покупатель имеет право осмотреть товар, проверить его работоспособность.

Консультант быстро достал технику из коробки, избавил её от полиэтиленовых пакетов, провел еще пару манипуляций, и машина уже была готова радовать меня горячим кофе. Уже представляя, как по утрам буду наслаждаться ароматом свежеприготовленного напитка, тороплюсь поскорее купить нужную вещь. Но сначала решаю расспросить подробнее про гарантийный талон и правила обмена.

— Все просто, если вдруг товар сломался, то вы можете обратиться к нам для замены или ремонта. На этот период, если вам понадобится, мы можем предоставить аналогичный товар в пользование, если это не автомобиль, конечно, — поясняет кассир.

— А почему нельзя автомобиль?

— Потому что по постановлению правительства РФ №55 от 19.01.1998 года «Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства на период ремонта или замены вашего товара не предоставляются». И перед проведением проверки качества рекомендую вам получить акт, где будет указано, с какой целью и в каком состоянии принимается ваш товар.

— То есть, если техника сломается, то я могу принести кофемашину обратно, и вы проведете экспертизу?

— Проверка качества и экспертиза — разные вещи. Сначала продавец проводит проверку работоспособности товара, и если после этого между вами возникает спор, то тут уже продавец обязан организовать экспертизу за свой счет. Покупатель может при этом присутствовать. Процедуру проводит аккредитованный эксперт, по результатам оформляется экспертное заключение.

Если все-таки не повезло…

После экспертизы спор, чаще всего, разрешается: если проблема производственная, то продавец должен выполнить требования покупателя, если же проблема связана с эксплуатацией, то есть, покупатель сам нарушил правила использования товара, в этом случае он обязан вернуть деньги за проведенную экспертизу. А если вы не согласны с ее результатами, можете оспорить заключение экспертизы в судебном порядке.

Все-таки понадобился ремонт? Не забудьте после него взять документ о том, какой именно недостаток был устранен. Стандартный срок ремонта — не более 45 дней, но если за этот срок отремонтировать сложную технику не удалось, либо в вашей покупке обнаружили существенные недостатки, то покупатель имеет право потребовать замену товара, либо возврат денег за него. Такое же право возникает у него и в том случае, если товар работает не более 30 дней за гарантийный год, а остальное время «прохлаждается» в ремонте.

Кстати, если вы устали от проблем, связанных с качеством, можете потребовать также полного возмещения своих убытков. Но предъявлять жалобы тоже нужно правильно: обратиться к продавцу (изготовителю, импортеру) с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, с четко сформулированными требованиями (к претензии прикладываются копии всех необходимых документов, например, кассового чека, товарного чека, гарантийного талона и т.п.).

По сути, не так трудно запомнить и соблюсти эти правила. Главное — не забыть их сразу же после покупки…

Попутно проверяю, правильно ли продавец заполняет гарантийный талон: во всех графах должны быть записи, заверенные печатью магазина. Вроде все правильно. Забираю документы и кассовый чек и отправляюсь домой готовить вкусный латте.

Материал подготовлен при содействии Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»