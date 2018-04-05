Точность следования электричек ЦППК с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. достигла 98%

«Точность следования электропоездов ЦППК в период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. достигла 98%. При расчете этого показателя учитываются такие характеристики, как: регулярность движения поездов, соответствие времени отправления и прибытия графику, отсутствие сбоев в расписании. Добиться таких результатов помогла слаженная работа всех подразделений компании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что показатель ЦППК выше, чем у ряда ведущих европейских транспортных компаний.

«В крупных европейских городах точность следования пассажирского железнодорожного транспорта составляет 94-96%. Каждая компания, работающая в данном сегменте, борется за повышение этого показателя. К примеру, немецкая компания DB Regionalverkehr, которая обеспечивает пригородные пассажирские перевозки, повысила данный показатель за последний год на 0,2% и достигла значения 94,8%», — приводятся в сообщении слова доцента Высшей школы урбанистики им. А. Высоковского Марии Роженко.