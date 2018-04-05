Ещё
Точность следования электричек ЦППК с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. достигла 98%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Точность следования электричек ЦППК с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. достигла 98% 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Точность следования электропоездов ЦППК в период с 1 января 2017 г. по 31 марта 2018 г. достигла 98%. При расчете этого показателя учитываются такие характеристики, как: регулярность движения поездов, соответствие времени отправления и прибытия графику, отсутствие сбоев в расписании. Добиться таких результатов помогла слаженная работа всех подразделений компании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что показатель ЦППК выше, чем у ряда ведущих европейских транспортных компаний.
«В крупных европейских городах точность следования пассажирского железнодорожного транспорта составляет 94-96%. Каждая компания, работающая в данном сегменте, борется за повышение этого показателя. К примеру, немецкая компания DB Regionalverkehr, которая обеспечивает пригородные пассажирские перевозки, повысила данный показатель за последний год на 0,2% и достигла значения 94,8%», — приводятся в сообщении слова доцента Высшей школы урбанистики им. А. Высоковского Марии Роженко.
Агентство «Москва»: последние новости
Российская делегация отправится за благодатным огнем в Иерусалим 6 апреля Госдума рассмотрит законопроект об обязанности организаций отвечать за пребывание иностранцев в РФ Пилотный проект Сбербанка и Metro по развитию малого бизнеса в Подмосковье признан успешным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма122
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством41
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение