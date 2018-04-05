Чтить кодекс: чем передача неналоговых сборов ФНС опасна для бизнеса

Предприниматели негативно восприняли инициативу по включению в Налоговый кодекс части неналоговых сборов. При одобрении инициативы сборы будут включены в него уже до конца этого года. Чиновники заявляют о том, что изменения пойдут бизнесу на пользу — повышение сборов станет более предсказуемым и прозрачным. По мнению чиновников, это осложнит рост тарифов. Предприниматели сомневаются: они опасаются, что в результате возрастет и без того ощутимая административная нагрузка на бизнес.

Детали инициативы точно не определены — на сегодняшний день нет даже конкретного списка сборов, которых это коснется. В их числе называют утилизационный, экологический и курортный сбор. Всего в Налоговый кодекс планируется включить около 6 неналоговых сборов. Законодатель рассматривает вариант выделения их в отдельную главу налогового кодекса, но точного решения по этому вопросу пока нет. По логике чиновников, эта мера повысит довольно низкую сейчас платежную дисциплину. Вопрос в том, какими средствами будет повышаться дисциплина. Передача неналоговых сборов Федеральной налоговой службе приведет к ужесточению ответственности за их неуплату — вплоть до уголовного преследования.

Российский уголовный кодекс позволяет привлечь к ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты налогов и сборов. Сейчас эти положения не применяются, если лицо виновно в неуплате неналоговых платежей. После интегрирования их в кодекс ситуация изменится: в России появятся средства уголовно-правового воздействия на людей, уклоняющихся от уплаты. Статьи 198 и 199 Уголовного кодекса содержат суммовые ограничения — аналогичные ограничения должны будут быть включены и по неналоговым платежам. Также в Уголовный кодекс могут быть добавлены новые нормы, предусматривающие наказание за уклонение от уплаты неналоговых сборов, включенных в Налоговый кодекс.

С опасениями бизнеса сложно не согласиться. Включение неналоговых сборов в налоговый кодекс существенно расширит перечень инструментов, с помощью которых налоговые органы смогут преследовать людей, которые эти сборы не будут платить. Более того, с большой долей вероятности подавать отчетность по неналоговым платежам придется в налоговые органы, что повлечет дополнительные трудозатраты как со стороны налоговиков, так и бизнеса.

Сейчас за неналоговые платежи отвечают соответствующие ведомства, например, Росприроднадзор за экологические сборы. В это ведомство и подается соответствующая отчетность. Можно пойти по примеру совершенствования сбора с привлечением к административной ответственности по валютному законодательству. Сегодня банк сообщает налоговому органу о совершении нарушения в валютном законодательстве, а уже налоговый орган привлекает к ответственности и взыскивает деньги, либо устанавливает факт отсутствия нарушения административного наказания.

Необходимо помнить, что за неуплату и неподачу отчетности у налоговых органов есть право и даже обязанность блокировки счета до устранения нарушения. По сути, речь идет о том, что у налоговых органов появятся дополнительные возможности для давления. Правда, заявленная цель изменений практически противоположная — снижение нагрузки на бизнес и ужесточение правил повышения неналоговых сборов. Это также противоречит официальному курсу властей на декриминализацию многих деяний, среди которых есть и налоговые правонарушения.

Варианты решения

Пока сложно сказать, сбудутся ли опасения представителей бизнеса, но критика законопроекта вполне обоснована — передача неналоговых сборов в ФНС может привести к увеличению административной нагрузки на предпринимателей. С другой стороны, нельзя не отметить, что изменения в сфере неналоговых платежей необходимы: их систематизация требуется уже давно. Возможно, стоит принять отдельный закон и создать реестр, не включая их в Налоговый кодекс.

Обвинения в непредсказуемости неналоговых сборов связаны с тем, что решение об их повышении принимает правительство. Предприниматели не могут не только повлиять на такое решение, но даже заранее узнать о нем. Понятно, что в экономической деятельности это создает ряд проблем. Но повысить прозрачность процедуры изменения размера неналоговых сборов можно и без передачи их ФНС и включения в кодекс. Выходом могло бы стать принятие отдельного закона, который бы регулировал порядок и условия изменения размера сборов. Это позволило бы систематизировать сборы и повысить их предсказуемость без ужесточения ответственности за неуплату.

Торгово-промышленная палата оценивает долю неналоговых сборов в 1% ВВП. Это эквивалентно сумме, превышающей 800 млрд рублей. Поэтому совершенствование законодательства в этой области необходимо, так же как и систематизация сборов. Однако эти меры не должны привести к негативным последствиям для бизнеса, иначе никакого позитивного эффекта от них не будет.

Читайте также

Конец оптимизации: как государство заставляет бизнес платить налоги