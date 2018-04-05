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В Москве прошла встреча советника президента России с главой банка Intesa
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В Москве прошла встреча советника президента России с главой банка Intesa 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с председателем Совета директоров банка Intesa, профессором Антонио Фаллико.
Стороны обсудили развитие диалога России и Италии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), сообщает kp.ru.
В ходе встречи был определён формат участия двух стран в подготовке и проведении предстоящих деловых мероприятий в Австрии.
«Италия — это один из стратегических партнёров России. Вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес наших стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество и его развитие. Убежден, что доверие бизнеса — это ключевой маркер в созидательном диалоге между странами», — цитирует газета «Известия» Кобякова.
Фаллико со своей стороны отметил важность роли России в развитии международного экономического сотрудничества.
Ранее Кобяков встретился в Москве с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом.
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