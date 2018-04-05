Итальянский профессор отметил роль РФ в развитии международного экономического сотрудничества

Президент итальянской Ассоциации «Познаем Евразию», профессор Антонио Фаллико приехал в Москву , чтобы обсудить развитие экономических контактов с российскими партнерами. Для этого он встретился с советником главы государства Антоном Кобяковом , сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».

Во время беседы стороны затронули тему российско-итальянского диалога в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая. Они также определили формат участия каждой из стран в подготовке и проведении предстоящих деловых мероприятий в Австрии

Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе

— Антонио Фаллико.

В свою очередь Кобяков назвал Италию одним из стратегических партнеров РФ.

Вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес наших стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество и его развитие. Убежден, что доверие бизнеса — это ключевой маркер в созидательном диалоге между странами

— советник президента России.