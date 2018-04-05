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Итальянский профессор отметил роль РФ в развитии международного экономического сотрудничества
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Итальянский профессор отметил роль РФ в развитии международного экономического сотрудничества 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Президент итальянской Ассоциации «Познаем Евразию», профессор Антонио Фаллико приехал в Москву, чтобы обсудить развитие экономических контактов с российскими партнерами. Для этого он встретился с советником главы государства Антоном Кобяковом, сообщили в пресс‐службе Фонда «Росконгресс».
Во время беседы стороны затронули тему российско-итальянского диалога в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая. Они также определили формат участия каждой из стран в подготовке и проведении предстоящих деловых мероприятий в Австрии.
Нам важна роль России в развитии международного экономического сотрудничества. Площадка ПМЭФ и другие деловые мероприятия позволяют поддерживать конструктивный диалог по перспективным направлениям на регулярной основе
— Антонио Фаллико.
В свою очередь Кобяков назвал Италию одним из стратегических партнеров РФ.
Вне зависимости от мировой политической конъюнктуры бизнес наших стран нацелен на активное и плодотворное деловое сотрудничество и его развитие. Убежден, что доверие бизнеса — это ключевой маркер в созидательном диалоге между странами
— советник президента России.
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