Как спастись при пожаре из нижегородской поликлиники, пенсионного фонда и администрации

Поликлиника больницы № 33. В фойе здесь всегда много народа. Сжхемы эвакуации есть, но пройти к запасным входам не позволила бдительная женщина в белом.

— У нас все в порядке, персонал схему эвакуации знает, учения проводятся, — заявила она.

В поликлинике 4 этажа, она соединяется коридорами со стационаром. В конце этих коридоров со стороны стационара тоже есть выходы, только переход, чаще всего закрыт. Но медики говорят, что в случае чрезвычайной ситуации в поликлинике есть ответственные за открывание дверей.

Отделение Пенсионного фонда России по Ленинскому району расположено в не очень давно построенном здании на проспекте Ленина.

Пожарные щиты и краны в наличии и в достаточном количестве. Приятная женщина на ресепшене рассказала, как обстоят дела с эвакуацией.

— У нас на следующий день после пожара в Кемерове проверка была, учения проходят регулярно, — сообщила она. — Мы все здесь знаем — куда выходить, куда людей выводить.

Смутили только очень узкие и достаточно темные коридоры, при большом скоплении людей может образоваться давка.

А вот в здании Администрации Нижнего Новгорода коридоры широкие, схемы эвакуации и стрелки-указатели есть на каждом этаже. Баллон огнетушителей подпирают межэтажные двери на лестницы.

Мы попытались пройти по всем запасным аварийным выходам, на в одном месте оказалось, что дверь в холл закрыта а у другой, рядом, стояли столы регистрации какого-то мероприятия.

Зато с другой стороны здания, в крыле, которое выходит в сторону Волги, запасной выход нашли без труда. Он был закрыт на накладной замок.

Однако в соседнем кабинете нашелся сотрудник администрации, который все объяснил.

— Около аварийного выхода на стене есть ключ от замка, — пояснил мужчина. — если происходит эвакуация, любой человек может достать ключ и открыть выход. Запасной ключ у нас в кабинете. Так что выход будет открыт в любом случае.

Мы продолжим обследование общественных мест. Предлагаем и вам заняться этим при посещении мест скоплений людей. Свои впечатления, фото и видео о доступности путей спасения присылайте на почту news@news.52.ru с пометкой «Аварийный выход».