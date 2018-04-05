Дудь впервые рассказал о своем отношении к усам Павла Грудинина

Во время предвыборной гонки кандидатов в президенты России на YouTube-канале Юрия Дудя вышло интервью с кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым . Блогер и политик поспорили, что если Грудинин наберет меньше 15 процентов, то сбреет усы. В противном случае — Дудь побреет голову. О том, что было дальше — в материале портала Москва 24.

Усы раздора По результатам выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% и формально проиграл Дудю пари. Вот тут и началось самое интересное.

На одной из первых пресс-конференций Павла Грудинина журналисты спросили его, собирается ли политик выполнить условия спора и расстаться с усами, которые он носит уже не один десяток лет.

Многие россияне принялись обвинять Грудинина в том, что он «сливается». Однако к удивлению большинства, никакой реакции не последовало от самого Дудя. Выяснить, почему блогер никак не высказался на этот счет удалось корреспонденту телеканала Москва 24 Александре Чальцевой.

Щекотливая тема В итоге Грудинин все же сбрил усы, причем сделал это на камеру. На вопрос, почему все это время Дудь никак не реагировал на эту историю, блогер ответил, что у него была заготовлена реакция, и он хотел опубликовать ее, но случившееся накануне поменяло его планы.

Блогер отметил, что уважает поступок Грудинина, поскольку тот все же сделал, что пообещал в ходе интервью. И даже несмотря на то, что изначально он пытался «слиться», Дудь закрыл на это глаза. Тем не менее, его огорчило другое.

После этого корреспондент телеканала Москва 24 спросила блогера о том, как превратить журналистику в бизнес. Тот ответил, что самое главное — объяснить сотрудникам, отвечающим за творчество, что работа над рекламой так же важна, как и работа над написанием колонок.