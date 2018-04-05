Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Чувство — как 26.02.14 года от вида митинга в Симферополе , где русских теснили меджлисовцы. Кошки скребут.

Тешит лишь крепкая надежда: следующий день четыре года назад стал Днём Вежливых людей.

Поэтому ни паники, ни бессильной злобы нет. Есть напряжённое ожидание.

Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму , и в Донбассе — и молча поправляла всё. Не обязательно теми же средствами.

Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но».

Я искренне не понимаю, почему об этом молчит общество, молчат СМИ. Отчего тема сейнера не занимает первую строчку в новостях? Кремль вбил кляп? Не верю.

Страна должна говорить об этом день и ночь — это называется солидарность. Не чтобы накручивать друг дружку до истерики, не для «давления на власть». А чтобы, как с таблицей умножения в детстве, — «от зубов отскакивало»:

«Смысл государства — в защите людей».

«Наша Армия и спецслужбы нас берегут».

Букварные же истины: «Мы не рабы, рабы — не мы». Или есть возражения?

Приравнивать эту историю к кемеровскому пожару кощунственно, я и не приравниваю. Но по степени несправедливости, по уровню вызова всем нам этот пиратский захват стоит где-то рядом.

Потому что, как и с пожаром в ТРЦ, это может коснуться любого — каждого, кто бывает в Крыму.

Пленённые русские рыбаки должны быть освобождены!

Источник: Блог Дениса Тукмакова