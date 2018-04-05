Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»? 

От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Чувство — как 26.02.14 года от вида митинга в Симферополе, где русских теснили меджлисовцы. Кошки скребут.
Тешит лишь крепкая надежда: следующий день четыре года назад стал Днём Вежливых людей.
Поэтому ни паники, ни бессильной злобы нет. Есть напряжённое ожидание.
Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе — и молча поправляла всё. Не обязательно теми же средствами.
Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но».
Я искренне не понимаю, почему об этом молчит общество, молчат СМИ. Отчего тема сейнера не занимает первую строчку в новостях? Кремль вбил кляп? Не верю.
Страна должна говорить об этом день и ночь — это называется солидарность. Не чтобы накручивать друг дружку до истерики, не для «давления на власть». А чтобы, как с таблицей умножения в детстве, — «от зубов отскакивало»:
«Граждане России должны быть спасены».
«Смысл государства — в защите людей».
«Наша Армия и спецслужбы нас берегут».
Букварные же истины: «Мы не рабы, рабы — не мы». Или есть возражения?
Приравнивать эту историю к кемеровскому пожару кощунственно, я и не приравниваю. Но по степени несправедливости, по уровню вызова всем нам этот пиратский захват стоит где-то рядом.
Потому что, как и с пожаром в ТРЦ, это может коснуться любого — каждого, кто бывает в Крыму.
Пленённые русские рыбаки должны быть освобождены!
Источник: Блог Дениса Тукмакова