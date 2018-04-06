Стартовал прием заявок на конкурс компаний «Достояние губернии — 2018»

Мероприятие организовано телерадиокомпанией «ГУБЕРНИЯ» совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке правительства региона.

Конкурс впервые прошёл в прошлом году с целью привлечения внимания самарской общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности региональных компаний и сразу вызвал большой интерес у организаций Самарской области. Побороться за звание лучших тогда выразили желание более ста компаний 63 региона. И не случайно, ведь как подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров , «Достояние Губернии» открывает новые перспективы, позволяет внести свой вклад в укрепление экономики и социальной сферы нашей губернии. Кроме того, по словам председателя экспертного совета конкурса, врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко , «Достояние Губернии» помогает улучшить узнаваемость компаний, работающих на благо родного края.

Ценность званию «Достояние губернии», по словам организаторов, прибавляет тот факт, что к участию в конкурсе допускаются не все, а лишь те компании, которые способны повысить инвестиционную привлекательность Самарской области. Важными условиями для участия являются открытость организаций, динамичное развитие и продолжительность работы на территории 63 региона не менее трёх лет.

По мнению зампредседателя Общественной палаты Павла Покровского, по итогам конкурса прошлого года была отмечена большая активность предприятий и субъектов бизнеса региона. Также он уверен, что победители не только получат заслуженные награды, но и принесут в область дополнительные производства и инвестиции.