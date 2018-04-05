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Цивилев рассказал, что будет делать для развития Кузбасса
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Цивилев рассказал, что будет делать для развития Кузбасса 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев намерен консолидировать все позитивные силы в регионе для обеспечения его развития.
Отвечая на вопрос журналистов, как строятся его отношения с экс-губернатором Аманом Тулеевым, Цивилев заверил, что у них «хорошие, добрые, рабочие отношения».
"Я как временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области намерен консолидировать все позитивные силы для того, чтобы в дальнейшем развивать поступательно экономику Кузбасса", — подчеркнул он.
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