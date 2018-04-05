Цивилев рассказал, что будет делать для развития Кузбасса

Отвечая на вопрос журналистов, как строятся его отношения с экс-губернатором Аманом Тулеевым , Цивилев заверил, что у них «хорошие, добрые, рабочие отношения».

"Я как временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области намерен консолидировать все позитивные силы для того, чтобы в дальнейшем развивать поступательно экономику Кузбасса", — подчеркнул он.