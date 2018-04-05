Два офисных здания в едином стиле построят в составе ТПУ «Ходынское поле»

Два административно-офисных здания построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле», рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . По его словам, постройки расположатся рядом с выходом из метро «ЦСКА».

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин , большая часть проектов ТПУ будет востребована инвесторами для реализации. Два административных здания составят единый комплекс с наземным павильоном станции метро «ЦСКА» и успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка", — приводит слова главного архитектора пресс-служба Москомархитектуры. Он отметил, что оба объекта уже строятся.

Фасады зданий будут оформлены в едином стиле. Они представляют собой витражную стоечно-ригельную конструкцию с повторяющимся шагом и декоративными пластинами. На кровлях предусмотрены конструкции, которые помогут зданию вписаться в геометрию ландшафта парка. Торцы зданий, которые обращены к зеленой территории, будут продолжаться насыпями.

Здания будут ступенчатыми с высотой от одного до трех этажей в первом и от одного до четыреж этажей во втором. В одном корпусе расположится подземная парковка на 56 машино-мест, в другом подземный уровень займут помещения для подсобных и хозяйственных нужд. Внутренняя планировка зданий будет похожей, она строится вокруг ядра, где оборудуют помещения общего пользования. Большинство площади займут офисы и кабинеты руководства.

Общая площадь первого корпуса составит более 8,5 тысячи квадратных метров, а второго — более 9,5 тысячи квадратных метров. Здания построят по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А/1 и владение 38А/3.