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Два офисных здания в едином стиле построят в составе ТПУ «Ходынское поле»
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Два офисных здания в едином стиле построят в составе ТПУ «Ходынское поле» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Два административно-офисных здания построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле», рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, постройки расположатся рядом с выходом из метро «ЦСКА».
"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, большая часть проектов ТПУ будет востребована инвесторами для реализации. Два административных здания составят единый комплекс с наземным павильоном станции метро «ЦСКА» и успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка", — приводит слова главного архитектора пресс-служба Москомархитектуры. Он отметил, что оба объекта уже строятся.
Фасады зданий будут оформлены в едином стиле. Они представляют собой витражную стоечно-ригельную конструкцию с повторяющимся шагом и декоративными пластинами. На кровлях предусмотрены конструкции, которые помогут зданию вписаться в геометрию ландшафта парка. Торцы зданий, которые обращены к зеленой территории, будут продолжаться насыпями.
Здания будут ступенчатыми с высотой от одного до трех этажей в первом и от одного до четыреж этажей во втором. В одном корпусе расположится подземная парковка на 56 машино-мест, в другом подземный уровень займут помещения для подсобных и хозяйственных нужд. Внутренняя планировка зданий будет похожей, она строится вокруг ядра, где оборудуют помещения общего пользования. Большинство площади займут офисы и кабинеты руководства.
Общая площадь первого корпуса составит более 8,5 тысячи квадратных метров, а второго — более 9,5 тысячи квадратных метров. Здания построят по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А/1 и владение 38А/3.
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